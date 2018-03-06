Дмитрий Шепелев оригинально поздравил женщин с 8 Марта
Дмитрий Шепелев оригинально поздравил женщин с 8 Марта и объявил конкурс среди подписчиков. Соответствующий пост ведущий разместил в микроблоге Instagram.
Шепелев продемонстрировал короткий видеоролик, на котором занимается мужским делом - собирает мебель. Смотря в камеру, актер пожелал женщинам мужей, которые всегда вызовут на лице улыбку, не будут ворчать по мелочам, смогут справиться с любым заданием. Дмитрий Андреевич предложил мужчинам присоединиться к нему и сделать своим любимым дамам особый подарок. Лучшие работы, выбранные подписчиками, получат по ящику игристого.
Пользователи оценили порыв Шепелева, но посоветовали ему готовиться к очередной атаке хейтеров, которые набросятся на него за блондинку, мелькнувшую в кадре.
Ранее Шепелев показал новую возлюбленную.
Шепелев продемонстрировал короткий видеоролик, на котором занимается мужским делом - собирает мебель. Смотря в камеру, актер пожелал женщинам мужей, которые всегда вызовут на лице улыбку, не будут ворчать по мелочам, смогут справиться с любым заданием. Дмитрий Андреевич предложил мужчинам присоединиться к нему и сделать своим любимым дамам особый подарок. Лучшие работы, выбранные подписчиками, получат по ящику игристого.
Пользователи оценили порыв Шепелева, но посоветовали ему готовиться к очередной атаке хейтеров, которые набросятся на него за блондинку, мелькнувшую в кадре.
Ранее Шепелев показал новую возлюбленную.
Автор: Джанабилова Татьяна П