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exclusive / Шоу-бизнес

Мазур объяснила отказ от защиты Джигарханяна угрозами со стороны Первого канала
Элина Мазур отказалась защищать Армена Джигарханяна. На передаче «детектор лжи» она встретилась с Цымбалюк-Романовской и адвокатом пианистки. После передачи Мазур сообщила об оказываемом на неё давлении.

Мазур объяснила отказ от защиты Джигарханяна угрозами со стороны Первого канала


«Пригласили на телепередачу с “детектором лжи”. Якобы передача даёт возможность выяснить правду. Туда же позвали Цымбалюк-Романовскую с её адвокатом Широковой. Последняя попала в президиум. Пригласили Полянского, который рассказал о сосбтвенных отношениях с Цимбалюк-Романовской. Его обозвали геем. Марка Рудинштейна она попросту побила. Это был невозможный глум. Господа с детектора заявили, что Цымбалюк пребывает под защитой канала», - цитирует Мазур «dni.ru».

Она подчеркнула, что на Первом канале решили заставить артиста принести извинения для Цымбалюк-Романовской. Самой Мазур якобы предложили прекратить защиту на добровольной основе, обещая неприятности в случае отказа. Она подчеркивает, что в течение 16 часов её продержали на Первом канале, а также оскорбляли под овации зала. Эвелина Мазур отмечает, что не считает возможной дальнейшую защиту Армена Джигарханьяна, поскольку ей грозит опасность.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:45
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