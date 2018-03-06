Киберслизень с искусственным интеллектом поможет понять работу мозга человека
В США специалисты Иллинойского университета и Института эволюционной биологии рассказали о создании виртуальной копии настоящего слизня, с помощью которой можно изучить работу мозга человека. Благодаря искусственному интеллекту кибермолюск может осознанно реагировать на различные ситуации.
Прототипом виртуальной модели слизня стала особь из вида Pleurobranchaea californica. Разработка с зачатками самосознания получила название cyberslug. По словам биологов, киберслизень обладает способностью воспринимать внешний мир, полагаясь на мотивацию и воспоминания, имеет вкусовые рецепторы, может испытывать чувство голода и на уровне чувств реагировать на разные события.
На специальном сайте любой желающий может запустить виртуальную симуляцию слизня вида Pleurobranchaea californica. При встрече с неизвестным существом моллюск может съесть его, защищаться или спариваться, если оно окажется его сородичем. Голодный слизень способен напасть и на более сильный объект, а сытый не притронется даже к самой вкусной еде.
Эксперимент поможет, как заявляют ученые, изучить мозг человека, примитивной моделью которого является киберслизень. Американские исследователи планируют добавить в модель дополнительные схемы для изучения познания и социальной адаптации.
Прототипом виртуальной модели слизня стала особь из вида Pleurobranchaea californica. Разработка с зачатками самосознания получила название cyberslug. По словам биологов, киберслизень обладает способностью воспринимать внешний мир, полагаясь на мотивацию и воспоминания, имеет вкусовые рецепторы, может испытывать чувство голода и на уровне чувств реагировать на разные события.
На специальном сайте любой желающий может запустить виртуальную симуляцию слизня вида Pleurobranchaea californica. При встрече с неизвестным существом моллюск может съесть его, защищаться или спариваться, если оно окажется его сородичем. Голодный слизень способен напасть и на более сильный объект, а сытый не притронется даже к самой вкусной еде.
Эксперимент поможет, как заявляют ученые, изучить мозг человека, примитивной моделью которого является киберслизень. Американские исследователи планируют добавить в модель дополнительные схемы для изучения познания и социальной адаптации.
Автор: Ева Вит