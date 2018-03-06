Доминик Джокер рассказал, как пережил травлю после расставания с женой
Известный российский певец Доминик Джокер рассказал, как в 2015 году пережил расставание с первой супругой. К слову, инициатором разрыва был сам артист. Сейчас он счастлив в браке со второй женой.
Свою новую возлюбленную Екатерину Джокер встретил на проекте «Битва хоров». Там певец выступал в качестве наставника. Долгое время он воспринимал участницу исключительно как свою подопечную, однако впоследствии разглядел в ней родственную душу.
Выпускник проекта «Фабрика звезд» рассказал, что в первое время его обвиняли в том, что артист оставил первую супругу. На его новую возлюбленную обрушилась волна критики за то, что девушка разрушила звездную семью.
По словам Джокера, его первый брак перестал существовать задолго до того, как начались отношения с Екатериной. Вместе с первой женой Альбиной певец воспитывает двух сыновей. Несмотря на все разногласия, ему удалось сохранить с ней нормальные отношения. Джокер часто видится с детьми и уделяет им как можно больше свободного времени.
Свою новую возлюбленную Екатерину Джокер встретил на проекте «Битва хоров». Там певец выступал в качестве наставника. Долгое время он воспринимал участницу исключительно как свою подопечную, однако впоследствии разглядел в ней родственную душу.
Выпускник проекта «Фабрика звезд» рассказал, что в первое время его обвиняли в том, что артист оставил первую супругу. На его новую возлюбленную обрушилась волна критики за то, что девушка разрушила звездную семью.
По словам Джокера, его первый брак перестал существовать задолго до того, как начались отношения с Екатериной. Вместе с первой женой Альбиной певец воспитывает двух сыновей. Несмотря на все разногласия, ему удалось сохранить с ней нормальные отношения. Джокер часто видится с детьми и уделяет им как можно больше свободного времени.
Автор: Валерия Орлова