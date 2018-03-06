Диетологи назвали предельно допустимую норму соли в день
Диетологи назвали в качестве предельно допустимой нормы соли за день объем в граммов. Превышение указанного количества может спровоцировать проблемы в организме.
В рамках экспериментов с использованием лабораторных мышей учены из США определили, что прием большего количества соли может спровоцировать рост в печени жировой ткани. Вдобавок, хлорид натрия повышает резистентность организма к инсулину, отмечают зарубежные СМИ.
Диетологи подчеркивают, что многие жители западных государств на сегодня принимают почти 2-кратную норму соли. Как количество коррелируется в зависимости от массы остаётся неизвестным. Подробные данные о механизме на фоне влияния прочих факторов не раскрываются.
В рамках экспериментов с использованием лабораторных мышей учены из США определили, что прием большего количества соли может спровоцировать рост в печени жировой ткани. Вдобавок, хлорид натрия повышает резистентность организма к инсулину, отмечают зарубежные СМИ.
Диетологи подчеркивают, что многие жители западных государств на сегодня принимают почти 2-кратную норму соли. Как количество коррелируется в зависимости от массы остаётся неизвестным. Подробные данные о механизме на фоне влияния прочих факторов не раскрываются.
Автор: Валерий Антонов