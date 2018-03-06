В Москве врач угрожал отрезать ногу пациентке, если та не заплатит 100 тысяч рублей
В Москве врач угрожал пациентке, что может отрезать ей ногу, если она не заплатит за лечение сумму в 100 тысяч рублей. Мужчину приговорили к двум годам тюрьмы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По имеющимся данным, одна из пациенток обратилась к онкологу за помощью, поскольку у нее диагностировали злокачественную опухоль мягких тканей. Медик объяснил, что для успешного лечения саркомы кости необходимо перевестись в платную клинику, где он также работает. По словам доктора, за всё лечение нужно заплатить 100 тысяч рублей, в противном случае ногу спасти не удастся.
Женщина приняла его предложение, но после приема отправилась в полицию. На следующий день к онкологу пришли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали его.
По имеющимся данным, одна из пациенток обратилась к онкологу за помощью, поскольку у нее диагностировали злокачественную опухоль мягких тканей. Медик объяснил, что для успешного лечения саркомы кости необходимо перевестись в платную клинику, где он также работает. По словам доктора, за всё лечение нужно заплатить 100 тысяч рублей, в противном случае ногу спасти не удастся.
Женщина приняла его предложение, но после приема отправилась в полицию. На следующий день к онкологу пришли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали его.
Автор: Валерия Орлова