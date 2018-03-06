Ученые NASA: Вечная арктическая мерзлота высвободит углерод и ухудшит глобальное потепление
Ученые NASA доказали, что вечная арктическая мерзлота через десятилетия не сможет сдерживать выбросы углерода и станет их постоянным поставщиком, оказывая негативное влияние на глобальное потепление. Материалы исследования появились в профильном издании.
Вечная мерзлота - это почва, которая в течение многих лет или веков оставалась замороженной. Она содержит богатый углеродом органический материал, такой как листья, который застыл, так и не разложившись. Повышение температуры воздуха постепенно размораживает землю, поэтому органический материал разлагается и высвобождает свой углерод в атмосферу в виде парниковых газов двуокиси углерода и метана.
Ученые подсчитали, что к 2030 году общий выброс углерода из самой холодной части Арктики окажется в 10 раз больше, чем вред от человечества за год.
Ранее сообщалось, что глобальное потепление усилит чистый воздух.
Вечная мерзлота - это почва, которая в течение многих лет или веков оставалась замороженной. Она содержит богатый углеродом органический материал, такой как листья, который застыл, так и не разложившись. Повышение температуры воздуха постепенно размораживает землю, поэтому органический материал разлагается и высвобождает свой углерод в атмосферу в виде парниковых газов двуокиси углерода и метана.
Ученые подсчитали, что к 2030 году общий выброс углерода из самой холодной части Арктики окажется в 10 раз больше, чем вред от человечества за год.
Ранее сообщалось, что глобальное потепление усилит чистый воздух.
Автор: Джанабилова Татьяна П