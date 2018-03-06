Учёные показали в 3D процессы в аккумуляторной батарее
Разработкой занимались специалисты из США, Южной Кореи и Швеции. Была проведена научная исследовательская работа в сфере подробного исследования аккумуляторов и разных проистекающих процессов с целью составления максимально точного портрета реакций в батарее.
«Полученные результаты представляют огромную ценность для создателей подобных элементов питания, поскольку в настоящее время сложилось далеко не полное представление о данной конструкции», - отмечают эксперты.
Для достижения результата и выполнения поставленной задачи ученые задействовали рентгеновский томограф, настроенный на работу очень тончайшими энергетическими пучками. Это, в свою очередь, поспособствовало в оказании непосредственного влияния в заряжаемых материалах на наночастицы. Полученный опыт помог при максимально точном исследовании поведения элемента питания в его различных состояниях.
«Полученные результаты представляют огромную ценность для создателей подобных элементов питания, поскольку в настоящее время сложилось далеко не полное представление о данной конструкции», - отмечают эксперты.
Для достижения результата и выполнения поставленной задачи ученые задействовали рентгеновский томограф, настроенный на работу очень тончайшими энергетическими пучками. Это, в свою очередь, поспособствовало в оказании непосредственного влияния в заряжаемых материалах на наночастицы. Полученный опыт помог при максимально точном исследовании поведения элемента питания в его различных состояниях.
Автор: Сёмина Виктория