Голая Эмили Ратаковски показала обручальное кольцо на фото
Известная модель и актриса Эмили Ратаковски обнародовала «голое» фото, на котором можно отчетливо рассмотреть ее обручальное кольцо. Пикантный снимок опубликован в профиле 26-летней знаменитости в социальной сети Instagram.
Отмечается, что это первое подобное фото, сделанное после замужества. На снимке модель запечатлена без нижнего белья, она прикрывает грудь руками, на которых видны кольца, одно из них – обручальное. За непродолжительное время фото Ратаковски собрало огромное количество лайков и комментариев.
На этот раз совершенно не сложно понять, кто стал автором интимного снимка, который явно не является селфи. По словам фанатом, теперь им выступает законный супруг Ратаковски. Модель недавно вышла замуж за 31-летнего актера и продюсера Себастиана Бэр-Маккларда.
Отмечается, что это первое подобное фото, сделанное после замужества. На снимке модель запечатлена без нижнего белья, она прикрывает грудь руками, на которых видны кольца, одно из них – обручальное. За непродолжительное время фото Ратаковски собрало огромное количество лайков и комментариев.
На этот раз совершенно не сложно понять, кто стал автором интимного снимка, который явно не является селфи. По словам фанатом, теперь им выступает законный супруг Ратаковски. Модель недавно вышла замуж за 31-летнего актера и продюсера Себастиана Бэр-Маккларда.
Автор: Валерия Орлова