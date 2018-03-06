Уфологи: Инопланетяне-убийцы считают людей эквивалентом белок и оленей
Уфологи рассказали, что агрессивные инопланетяне, мечтающие убить людей, стали представлять для Земли серьезную угрозу. Существа безжалостны и относятся к человечеству, как к эквиваленту оленей и белок.
Ученый Мичио Каку предупреждает, что при вторжении на Землю внеземная цивилизация не пойдет на контакт и не станет интересоваться людьми, считая их недостойными внимания расы, ушедшей в развитии на миллионы лет вперед.
«Мы их не интересуем. Для пришельцев, живущих на далеких планетах, люди – это олени и белки в лесу», - отметил Каку.
Ранее инопланетяне атаковали МКС лазерными бластерами.
Ученый Мичио Каку предупреждает, что при вторжении на Землю внеземная цивилизация не пойдет на контакт и не станет интересоваться людьми, считая их недостойными внимания расы, ушедшей в развитии на миллионы лет вперед.
«Мы их не интересуем. Для пришельцев, живущих на далеких планетах, люди – это олени и белки в лесу», - отметил Каку.
Ранее инопланетяне атаковали МКС лазерными бластерами.
Автор: Джанабилова Татьяна П