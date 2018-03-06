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Названы лучшие рэп-хиты начала 2018 года
Журналисты издания Esquire составили перечень лучших рэп-хитов, вышедшие в начале 2018 года. Возглавляет топ песня Дрейка, которая получила название God’s Plan.



Исполнитель снял видео на эту песню. В нем Дрейк раздал случайным гражданам порядка миллиона долларов. Видео стало хитом, а сам исполнитель – героем многих мемов в Сети. Также в интернете обнародован ролик Дрейка, который записан задом наперед. В нем он забирает пачки денег у рыдающих людей и зажигательно танцует.

В перечень лучших удалось попасть песне Seasons исполнителя Mozzy, которая стала саундреком к фильму «Черня пантера». Критики отметили творчество рэпера, а именно песню Migos. В списке находится трек Powerglide за авторством Rae Sremmurd и песня Macaulay Culkin от JPEGMAFIA. В последней композиции автор перечисляет все тренды 2017 года.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 15:27
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