Модель Мария Лиман порадовала фанатов обнаженной грудью
Мария Лиман снова показала поклонникам фото обнаженной груди. Модель из России разместила в Instagram снимок фото с курорта на Мальдивах.
На фото девушка позирует на фоне пальм. На столе перед ней размещены кокосы. Модель лишь немного прикрывает обнаженную грудь. В соответствии со словами знаменитости, она покинула Россию до прихода тепла.
Большинство пользователей похвалили формы Лиман. При этом часть комментаторов раскритиковала её за чрезмерную откровенность на публикуемых фотоснимках.
На фото девушка позирует на фоне пальм. На столе перед ней размещены кокосы. Модель лишь немного прикрывает обнаженную грудь. В соответствии со словами знаменитости, она покинула Россию до прихода тепла.
Большинство пользователей похвалили формы Лиман. При этом часть комментаторов раскритиковала её за чрезмерную откровенность на публикуемых фотоснимках.
Автор: Валерий Антонов