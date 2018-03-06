В Подмосковье в упор расстреляли крупного бизнесмена
В Одинцово (Подмосковье) неизвестный в упор расстрелял крупного 57-летнего бизнесмена, владеющего 7 компаниями. Инцидент прокомментировала Ольга Врадий, представитель СКР.
Сообщается, около 24:00 предприниматель находился около своего автомобиля, укладывая в багажник сумку со спортивной одеждой после тренировки по хоккею. Человек, облаченный в черное, подошел сзади и с расстояния в пять метров произвел пять выстрелов, два пришлись в область головы.
Криминалисты обнаружили на месте происшествия мобильный телефон, документы и личные вещи потерпевшего, 5 гильз. Заведено уголовное дело. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на поиск и задержание преступника.
Ранее в Подмосковье похитили бизнесмена в его же автомобиле.
Сообщается, около 24:00 предприниматель находился около своего автомобиля, укладывая в багажник сумку со спортивной одеждой после тренировки по хоккею. Человек, облаченный в черное, подошел сзади и с расстояния в пять метров произвел пять выстрелов, два пришлись в область головы.
Криминалисты обнаружили на месте происшествия мобильный телефон, документы и личные вещи потерпевшего, 5 гильз. Заведено уголовное дело. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на поиск и задержание преступника.
Ранее в Подмосковье похитили бизнесмена в его же автомобиле.
Автор: Джанабилова Татьяна П