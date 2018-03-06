В Таганроге обнаружили тела матери и её 8-летней дочери
В Таганроге найдены тела матери и ее 8-летней дочери. Родственницы погибли при невыясненных обстоятельствах. Правоохранители предполагают, что они могли отравиться газом.
Инцидент произошел 2 марта в одной из квартир на улице Свободы. В ходе проведения первичного осмотра на телах матери и ребенка не были зафиксированы телесные повреждения. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Сотрудники следственных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
Экстренные службы на место инцидента вызвали сестра и экс-муж погибшей женщины. Родственница забила тревогу после того, как та перестала отвечать на телефонные звонки. Прибывшие на место ЧП полицейские вскрыли дверь в квартиру. Выяснилось, что также погибли два кота.
Инцидент произошел 2 марта в одной из квартир на улице Свободы. В ходе проведения первичного осмотра на телах матери и ребенка не были зафиксированы телесные повреждения. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Сотрудники следственных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
Экстренные службы на место инцидента вызвали сестра и экс-муж погибшей женщины. Родственница забила тревогу после того, как та перестала отвечать на телефонные звонки. Прибывшие на место ЧП полицейские вскрыли дверь в квартиру. Выяснилось, что также погибли два кота.
Автор: Валерия Орлова