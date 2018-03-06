Ученые: Природа позволяет воспринимать себя более красивым
Британские ученые из Кембриджского университета, протестировавшие уникальный подход к восприятию тела, доказали, что природа позволяет воспринимать себя более красивым. Материалы исследования опубликованы в издании Planet Today.
Время, проведенное в окружении естественной природы и зелени, учит человека сопротивляться принятым в мире идеалам красоты. Такая терапия позволяет воспринимать тело с его достоинствами и недостатками, а также позитивно относиться к дарованным от рождения формам.
Ученые проверили свою гипотезу при помощи исследования, в котором приняли участие студенты, отобранные рандомно. Добровольцам показывали 25 фотографий городских улиц и природных ландшафтов. Каждый снимок можно было рассматривать в течение семи секунд. Оказалось, что при просмотре пейзажей уровень удовлетворенности телом возрастал у респондентов обоих полов.
Ранее эксперты доказали, что красивые люди не вызывают доверия.
Время, проведенное в окружении естественной природы и зелени, учит человека сопротивляться принятым в мире идеалам красоты. Такая терапия позволяет воспринимать тело с его достоинствами и недостатками, а также позитивно относиться к дарованным от рождения формам.
Ученые проверили свою гипотезу при помощи исследования, в котором приняли участие студенты, отобранные рандомно. Добровольцам показывали 25 фотографий городских улиц и природных ландшафтов. Каждый снимок можно было рассматривать в течение семи секунд. Оказалось, что при просмотре пейзажей уровень удовлетворенности телом возрастал у респондентов обоих полов.
Ранее эксперты доказали, что красивые люди не вызывают доверия.
Автор: Джанабилова Татьяна П