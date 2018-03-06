Ученых терзают новые тайны Бермудского треугольника
Ученые стараются найти объяснения всем возможным фактам загадочных аномальных явлений, которые имели место в районе Бермудского треугольника – между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами. Прошло ровно 100 лет, как в этой области пропал без вести огромный корабль военно-морского флота США «Циклоп». Однако до настоящего времени тайна остается не раскрытой.
Впервые район в Атлантическом океане получил название Бермудский треугольник в статье американского писателя Винсента Гаддиса в 1964 году. Однако случаи таинственных исчезновений в этом районе начались с 1918 года, когда пропало многотонное судно «Циклоп», перевозившее марганцевую руду. На борту корабля находилось свыше 300 человек.
В области Бермудского треугольника была потеряна связь с судном. Обломки были обнаружены спустя много лет. Исследования останков корабля провести никому не удавалось. Хотя приблизиться к разгадке тайны исчезновения «Циклопа» у специалистов все равно не получилось. Большинство ученых придерживаются мнения, что корабль потопил шторм. Кроме того, исследователь Лоуренс Куше считает, что никакой загадки не существует, ведь статистические данные свидетельствуют о множестве трагедий в мировом океане.
Впервые район в Атлантическом океане получил название Бермудский треугольник в статье американского писателя Винсента Гаддиса в 1964 году. Однако случаи таинственных исчезновений в этом районе начались с 1918 года, когда пропало многотонное судно «Циклоп», перевозившее марганцевую руду. На борту корабля находилось свыше 300 человек.
В области Бермудского треугольника была потеряна связь с судном. Обломки были обнаружены спустя много лет. Исследования останков корабля провести никому не удавалось. Хотя приблизиться к разгадке тайны исчезновения «Циклопа» у специалистов все равно не получилось. Большинство ученых придерживаются мнения, что корабль потопил шторм. Кроме того, исследователь Лоуренс Куше считает, что никакой загадки не существует, ведь статистические данные свидетельствуют о множестве трагедий в мировом океане.
Автор: Элана Ал-Лами