В Британии после шторма нашли лес возрастом в семь тысяч лет
В Британии после сильного шторма был обнаружен лес, возраст которого, предположительно, составляет семь тысяч лет. Природное явление было зафиксировано в городе Редкар. Теперь у местных жителей появилась возможность погулять по окаменевшему лесу.
Прибрежные пески смыли сильные волны. Во время отлива на сегодняшний день можно увидеть останки древних дубов, берез, буков, сикоморов, а также затонувших судов. Первое упоминание о лесе встречается в материалах 1871 года. Тогда там были обнаружены оленьи рога и кабаньи клыки.
Ученые заинтересовались данной находкой и планируют ее изучать и в дальнейшем.
Прибрежные пески смыли сильные волны. Во время отлива на сегодняшний день можно увидеть останки древних дубов, берез, буков, сикоморов, а также затонувших судов. Первое упоминание о лесе встречается в материалах 1871 года. Тогда там были обнаружены оленьи рога и кабаньи клыки.
Ученые заинтересовались данной находкой и планируют ее изучать и в дальнейшем.
Автор: Валерия Орлова