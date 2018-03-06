В Ростове-на-Дону асфальт обрушился под колесами машины
В Ростове-на-Дону на Петровской улице асфальт провалился под колесами автомобиля. В Кировском районе кроссовер местной жительницы пострадал после падения.
«Под колесом обвалился асфальт, защита разбита, собрала все запчасти и поехала дальше. Привет, весна и дорожники. Проявляйте внимательность», — отметила водитель на странице соцсетях.
Другой местный житель отметил, что самостоятельно ликвидировал часть ям, мотивируя это тем, что не дождался действий со стороны властей. Он отметил, что за 8 лет улица не ремонтировалась ни разу.
«Сегодня дорога в ужасном состоянии, а 3-4 года назад тут появлялось всё больше ям, проехать которые на легковом авто было практически невозможно. Обратился в райадминистрацию, однако мне ответили, что данный участок на балансе управления по вопросам благоустройства не состоит», — отметил пользователь.
Ростовчанин приобрел щебень на сумму в 4 тысячи рублей, привез мешки на «Газели» и вручную провел ремонт дороги. Ему удалось засыпать порядка 10 ям.
«Под колесом обвалился асфальт, защита разбита, собрала все запчасти и поехала дальше. Привет, весна и дорожники. Проявляйте внимательность», — отметила водитель на странице соцсетях.
Другой местный житель отметил, что самостоятельно ликвидировал часть ям, мотивируя это тем, что не дождался действий со стороны властей. Он отметил, что за 8 лет улица не ремонтировалась ни разу.
«Сегодня дорога в ужасном состоянии, а 3-4 года назад тут появлялось всё больше ям, проехать которые на легковом авто было практически невозможно. Обратился в райадминистрацию, однако мне ответили, что данный участок на балансе управления по вопросам благоустройства не состоит», — отметил пользователь.
Ростовчанин приобрел щебень на сумму в 4 тысячи рублей, привез мешки на «Газели» и вручную провел ремонт дороги. Ему удалось засыпать порядка 10 ям.
Автор: Валерий Антонов