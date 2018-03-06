Климкин: Украина заставит «Газпром» рассчитаться с «Нафтогазом»
Украина имеет мощные юридические рычаги давления и может заставить «Газпром» рассчитаться с «Нафтогазом». Сведения о прениях сторон предоставил глава МИД Павел Климкин, сообщает «Мир Новостей».
Стокгольмский арбитражный суд, закончивший рассматривать скандальное дело «Газпрома» и «Нафтогаза», обязал российскую компанию выплатить оппоненту 2,56 млрд рублей за сниженный объем газа, идущего транзитом через Украину. Сумма должна была быть перечислена сразу, но российская сторона проигнорировала постановление суда.
«Газпром» открыто заявляет о расторжении контрактов, но это невозможно. На нашей стороне закон и решение арбитража, поэтому мы будем давить на компанию. При необходимости обратимся в суды разных городов, например, Лондона и Нью-Йорка», - заявил Климкин.
Стокгольмский арбитражный суд, закончивший рассматривать скандальное дело «Газпрома» и «Нафтогаза», обязал российскую компанию выплатить оппоненту 2,56 млрд рублей за сниженный объем газа, идущего транзитом через Украину. Сумма должна была быть перечислена сразу, но российская сторона проигнорировала постановление суда.
«Газпром» открыто заявляет о расторжении контрактов, но это невозможно. На нашей стороне закон и решение арбитража, поэтому мы будем давить на компанию. При необходимости обратимся в суды разных городов, например, Лондона и Нью-Йорка», - заявил Климкин.
Автор: Джанабилова Татьяна П