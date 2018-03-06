Евгений Осин передумал жениться на матери своей дочери
Евгений Осин передумал становиться мужем матери собственной дочери. Оказалось, что у некогда популярного певца имеется внебрачный ребенок по имени Анастасия, рожденный его давней любовницей Еленой Годуновой, в чем недавно призналась общественности она сама.
Так, был проведен даже специальный тест ДНК, на который согласился Осин, а после подтверждения отцовства певец даже заявил о своей готовности взять на себя ответственность и жениться на экс-возлюбленной. Однако в скором времени музыкант заявил, что передумал это делать.
Изначально исполнитель заявлял, что женитьба для него станет возможностью удочерить дочь, поэтому она ему интересна. От своих слов он при этом не отказывается, но вот официально регистрировать отношения пока не спешит.
Так, был проведен даже специальный тест ДНК, на который согласился Осин, а после подтверждения отцовства певец даже заявил о своей готовности взять на себя ответственность и жениться на экс-возлюбленной. Однако в скором времени музыкант заявил, что передумал это делать.
Изначально исполнитель заявлял, что женитьба для него станет возможностью удочерить дочь, поэтому она ему интересна. От своих слов он при этом не отказывается, но вот официально регистрировать отношения пока не спешит.
Автор: Сёмина Виктория