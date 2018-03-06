Из-за крупной коммунальной аварии жители Бердска остались без воды
После крупной коммунальной аварии в Бердска множество жителей лишись воды. Инцидент случился накануне вечером.
Порыв трубопровода диаметром 0,6 метра сформировался поблизости от домостроения по Лунной улице. Вода вылилась на проезжую часть, что стало существенной проблемой для двигающегося там транспорта. После формирования порыва подачу воды реализовали при помощи резервной линии. Для перехода понадобилось свыше 2 часов.
Как отмечают местные СМИ, порыв случился по причине подвижки грунта. Отмечается, что в районе порыва трубопровод не новый. О периоде завершения работ ремонтных бригад на сегодня ничего не известно. При этом в КБУ дали обещание сделать его в максимально краткие сроки.
Порыв трубопровода диаметром 0,6 метра сформировался поблизости от домостроения по Лунной улице. Вода вылилась на проезжую часть, что стало существенной проблемой для двигающегося там транспорта. После формирования порыва подачу воды реализовали при помощи резервной линии. Для перехода понадобилось свыше 2 часов.
Как отмечают местные СМИ, порыв случился по причине подвижки грунта. Отмечается, что в районе порыва трубопровод не новый. О периоде завершения работ ремонтных бригад на сегодня ничего не известно. При этом в КБУ дали обещание сделать его в максимально краткие сроки.
Автор: Валерий Антонов