В Новосибирскую область на мартовские праздники придет штормовая погода
Новосибирская область в мартовские праздники окажется во власти штормовой погоды с метелью и мокрым снегом. О надвигающемся циклоне рассказал пресс-секретарь Гидрометцентра Ренад Ягудин.
В течение двух дней со стороны Урала придет нехороший циклон, несущий контрастную погоду и резкие перепады давления. На дорогах появится гололед, провоцирующий заносы. Скорость ветра местами может достигать 23 м/сек.
7 марта в регионе начнет теплеть, днем воздух может прогреться до +2 градусов, а ночью столбики термометров не опустятся ниже -2 градусов. 8 марта заметно похолодает: днем – до минус 5, ночью – до минус 13 градусов.
Администрация Новосибирска и МЧС просят граждан, находящихся за рулем, помнить о гололеде и правилах поведения на дороге во время неблагоприятных погодных условий.
В течение двух дней со стороны Урала придет нехороший циклон, несущий контрастную погоду и резкие перепады давления. На дорогах появится гололед, провоцирующий заносы. Скорость ветра местами может достигать 23 м/сек.
7 марта в регионе начнет теплеть, днем воздух может прогреться до +2 градусов, а ночью столбики термометров не опустятся ниже -2 градусов. 8 марта заметно похолодает: днем – до минус 5, ночью – до минус 13 градусов.
Администрация Новосибирска и МЧС просят граждан, находящихся за рулем, помнить о гололеде и правилах поведения на дороге во время неблагоприятных погодных условий.
Автор: Джанабилова Татьяна П