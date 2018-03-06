Худого Диму Билана обвинили в разврате
Известный российский исполнитель Дима Билан обнародовал пикантную фотографию в трусах. Подписчики обвинили чрезмерно худого певца в разврате. Снимок появился утром в социальной сети Instagram.
На фотографии Билан запечатлен в одних трусах в расстеленной кровати. Полуобнаженный артист вызвал бурю эмоций у подписчиц. В комментариях он рассказал, что из-за переезда в Волгоград ему не удалось выспаться, но весь день уже запланирован, поэтому на сон времени нет.
Поклонницы написали множество восторженных слов под публикацией. Также они начали высказывать свои сексуальные желания. Нашлись и те, кто посоветовал не публиковать соответствующие снимки, поскольку это характеризует Билана как развратного певца.
Некоторые пользователи начали шутить по поводу мужского достоинства артиста. Также юзеры спрашивали, почему он так сильно похудел.
На фотографии Билан запечатлен в одних трусах в расстеленной кровати. Полуобнаженный артист вызвал бурю эмоций у подписчиц. В комментариях он рассказал, что из-за переезда в Волгоград ему не удалось выспаться, но весь день уже запланирован, поэтому на сон времени нет.
Поклонницы написали множество восторженных слов под публикацией. Также они начали высказывать свои сексуальные желания. Нашлись и те, кто посоветовал не публиковать соответствующие снимки, поскольку это характеризует Билана как развратного певца.
Некоторые пользователи начали шутить по поводу мужского достоинства артиста. Также юзеры спрашивали, почему он так сильно похудел.
Автор: Валерия Орлова