В Индии отец отрубил сыну руку в попытке"излечить" от порнозависимости
В Индии отец отрубил сыну руку в попытке избавить его от порнозависимости. Инцидент случился в городе
Хайдарабад в штате Телангана. В настоящий момент мужчина пребывает под арестом.
Пострадавшим оказался 19-летний парень, чей 45-летний отец решил устранить проблему зависимости своего сына от просмотра порносайтов, которым, по его мнению, отпрыск уделял очень много времени, что разрушало его психику, пагубно отражалось на его работе и состоянии здоровья.
Дождавшись, пока сын уснет, его отец пошел на радикальные меры, взял тесак для мяса и отрубил ему кисть правой руки. В настоящий момент пострадавший находится в медучреждении, согласно прогнозам медиков, утраченная конечность восстановлению хирургическим путем не подлежит.
Хайдарабад в штате Телангана. В настоящий момент мужчина пребывает под арестом.
Пострадавшим оказался 19-летний парень, чей 45-летний отец решил устранить проблему зависимости своего сына от просмотра порносайтов, которым, по его мнению, отпрыск уделял очень много времени, что разрушало его психику, пагубно отражалось на его работе и состоянии здоровья.
Дождавшись, пока сын уснет, его отец пошел на радикальные меры, взял тесак для мяса и отрубил ему кисть правой руки. В настоящий момент пострадавший находится в медучреждении, согласно прогнозам медиков, утраченная конечность восстановлению хирургическим путем не подлежит.
Автор: Сёмина Виктория