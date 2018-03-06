В Новокузнецке дочь из-за упрека зарезала мать и легла спать около тела
В Новокузнецке 31-летняя ранее судимая дочь из-за упрека зарезала мать и легла спать около тела. Инцидент прокомментировала замглавы СКР по Орджоникидзевскому району Светлана Киселева.
Сообщается, женщина вела аморальный образ жизни, отказывалась работать, поэтому мать назвала ее лентяйкой и упрекнула за судимость. Обиженная дочь, взяла кухонный нож и около десяти раз ударила пенсионерку по шее. От полученных травм пострадавшая 1958 года рождения скончалась на месте.
Злоумышленница не попыталась оказать матери помощь и просто легла спать. Уголовное дело заведено по статье «Убийство». Подозреваемая задержана и до суда останется в СИЗО.
Ранее в Новокузнецке мужчина убил брата, который справлял нужду в квартире.
Сообщается, женщина вела аморальный образ жизни, отказывалась работать, поэтому мать назвала ее лентяйкой и упрекнула за судимость. Обиженная дочь, взяла кухонный нож и около десяти раз ударила пенсионерку по шее. От полученных травм пострадавшая 1958 года рождения скончалась на месте.
Злоумышленница не попыталась оказать матери помощь и просто легла спать. Уголовное дело заведено по статье «Убийство». Подозреваемая задержана и до суда останется в СИЗО.
Ранее в Новокузнецке мужчина убил брата, который справлял нужду в квартире.
Автор: Джанабилова Татьяна П