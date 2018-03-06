Телеканал "78" опубликовал расшифровку переговоров пилотов разбившегося Ан-148
Телеканал «78» обнародовал расшифровку переговоров пилотов борта Ан-148, который разбился несколько недель назад на территории Раменского района Подмосковья. Согласно полученной информации, в последнюю минуту своей жизни члены экипажа ругались, пытаясь вывести воздушное судно из пике.
Причиной крушения стало обледенение датчиков скорости. Этот могло дезинформировать пилотов, которые допустили ряд ошибок. По информации МАК, летчики не включили функцию подогрева датчиков. Взрыв оказался настолько сильным, что фрагменты тел разбросало на огромные территории.
Большинство экспертов считают наиболее правдоподобной версию об обледенении датчиков скорости. Самолет рухнул через несколько минут после начала полета. Он направлялся из московского «Шереметьево» в Орск. В момент ЧП на борту пребывали 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Причиной крушения стало обледенение датчиков скорости. Этот могло дезинформировать пилотов, которые допустили ряд ошибок. По информации МАК, летчики не включили функцию подогрева датчиков. Взрыв оказался настолько сильным, что фрагменты тел разбросало на огромные территории.
Большинство экспертов считают наиболее правдоподобной версию об обледенении датчиков скорости. Самолет рухнул через несколько минут после начала полета. Он направлялся из московского «Шереметьево» в Орск. В момент ЧП на борту пребывали 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Автор: Валерия Орлова