В Кемеровской области мужчина порезал коллег в служебном автобусе
В Кемеровской области местного жителя осудят за убийство собственного коллеги. Преступление совершено в салоне служебного транспорта 4 июня минувшего года.
Следствие придерживается версии, по которой обвиняемый вошёл в автобус, где пребывали его коллеги рабочие. Мужчину попросили приходить на иную остановку, чтобы водитель не был вынужден делать крюк. После смены они возвращались домой в этом же транспорте, принимая алкогольные напитки. Мужчина 42 лет уснул, после пробуждения отметил, что движение транспорта идёт по иному маршруту, указанном сделавшим ранее замечание человеком.
«Возник конфликт. Злоумышленник извлек нож и двинулся в направлении обидчика с целью напугать его. Дорогу ему преградил коллега, на что обвиняемый отреагировал ударов в область груди. Рабочие попытались оказать потерпевшему помощь, однако напавший стал наносить ранения всем», — отмечается в сообщении СКР.
Водитель вызвал полицию и скорую медпомощь. Медики констатировали гибель 34-летнего мужчины. Четверых пострадавших транспортировал в больницу с рядом ножевых ранений. По прошествии нескольких часов злоумышленник был задержан.
Следствие придерживается версии, по которой обвиняемый вошёл в автобус, где пребывали его коллеги рабочие. Мужчину попросили приходить на иную остановку, чтобы водитель не был вынужден делать крюк. После смены они возвращались домой в этом же транспорте, принимая алкогольные напитки. Мужчина 42 лет уснул, после пробуждения отметил, что движение транспорта идёт по иному маршруту, указанном сделавшим ранее замечание человеком.
«Возник конфликт. Злоумышленник извлек нож и двинулся в направлении обидчика с целью напугать его. Дорогу ему преградил коллега, на что обвиняемый отреагировал ударов в область груди. Рабочие попытались оказать потерпевшему помощь, однако напавший стал наносить ранения всем», — отмечается в сообщении СКР.
Водитель вызвал полицию и скорую медпомощь. Медики констатировали гибель 34-летнего мужчины. Четверых пострадавших транспортировал в больницу с рядом ножевых ранений. По прошествии нескольких часов злоумышленник был задержан.
Автор: Валерий Антонов