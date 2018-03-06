В Воронеже пытали раскаленным утюгом «похитителя котенка»
В Воронеже из-за мести двое мужчин пытали «похитителя котенка». Оружием пыток был выбран раскаленный утюг.
Потерпевший обратился в полицию с заявлением о нападении на него и ограблении. Злоумышленники ограбили его на деньги и также забрали сотовый телефон. После задержания грабителей, они признались, что подобным способом они просто отомстили 22-летнему «обидчику» своих девушек, взявшему у них котенка, но через время не вернувшему его.
Задержанные написали свои признательные показания. В настоящее время продолжаются следственные разбирательства. Детали и подробности меры пресечения пока неизвестны.
Потерпевший обратился в полицию с заявлением о нападении на него и ограблении. Злоумышленники ограбили его на деньги и также забрали сотовый телефон. После задержания грабителей, они признались, что подобным способом они просто отомстили 22-летнему «обидчику» своих девушек, взявшему у них котенка, но через время не вернувшему его.
Задержанные написали свои признательные показания. В настоящее время продолжаются следственные разбирательства. Детали и подробности меры пресечения пока неизвестны.
Автор: Сёмина Виктория