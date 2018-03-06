Медики назвали неожиданную причину бессонницы
По утверждениям медиков, удаленная работа вредит здоровью человека. Как отмечают специалисты, причина бессонницы и возникающего депрессивного состояния связана с трудовой деятельностью на дому.
Ученые проанализировали сведения по 15 странам, 2/3 которых являются участниками Европейского союза. Как выяснилось, на рабочем месте в офисе человек работает более продуктивно, чем в домашних условиях. Как отметили исследователи, свыше 40% людей, работающих из собственного дома, пребывают в состоянии постоянного нервного напряжения. Относительно работников офисов, то лишь у 25% наблюдаются проблемы и нарушения психики.
Медицинские специалисты установили, что 42% людей, проходящих обследования, заявили, что начали страдать от бессонницы из-за удаленной работы. Кроме того, ученые утверждают, что труд на дому способствует снижению эффективности деятельности работника.
Напомним, ученые сообщали, что работа на дому может сделать женатого человека счастливее.
Ученые проанализировали сведения по 15 странам, 2/3 которых являются участниками Европейского союза. Как выяснилось, на рабочем месте в офисе человек работает более продуктивно, чем в домашних условиях. Как отметили исследователи, свыше 40% людей, работающих из собственного дома, пребывают в состоянии постоянного нервного напряжения. Относительно работников офисов, то лишь у 25% наблюдаются проблемы и нарушения психики.
Медицинские специалисты установили, что 42% людей, проходящих обследования, заявили, что начали страдать от бессонницы из-за удаленной работы. Кроме того, ученые утверждают, что труд на дому способствует снижению эффективности деятельности работника.
Напомним, ученые сообщали, что работа на дому может сделать женатого человека счастливее.
Автор: Элана Ал-Лами