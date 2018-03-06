Сатановский призвал не верить заявлениям Пенса про ядерное оружие Ирана
Глава научного центра «Институт Ближнего Востока» 58-летний Евгений Сатановский призвал не верить заявлениям вице-премьера США Макла Пенса про ядерное оружие, создаваемое Ираном. Информация предоставлена изданием «ПолитЭксперт».
Американский чиновник заявил, что Вашингтон не смог заключить с Ираном сделку по ядерному оружию, но найдет рычаги давления, которые не позволят создать оружие массового поражения. При необходимости США выйдут из масштабного плана действий, разработанного при участии Германии, Британии, Китая, Франции, РФ.
Ранее МИД России разочаровался ядерной доктриной США.
Американский чиновник заявил, что Вашингтон не смог заключить с Ираном сделку по ядерному оружию, но найдет рычаги давления, которые не позволят создать оружие массового поражения. При необходимости США выйдут из масштабного плана действий, разработанного при участии Германии, Британии, Китая, Франции, РФ.
«Не нужно обращать внимание на глупости, произносимые Пенсом вслух. Россия и Китай, в отличие от США, не собираются ни при каких обстоятельствах разрывать ядерное соглашение. Подобные речи направлены исключительно на американцев, да и они уже не верят высокопарным заявлениям», - отметил Сатановский.
Ранее МИД России разочаровался ядерной доктриной США.
Автор: Джанабилова Татьяна П