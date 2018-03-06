На Комаровском мосту в Санкт-Петербурге умер водитель ГАЗели
В Санкт-Петербурге на Комаровском мосту за рулем скончался водитель ГАЗели. Трагедия произошла во вторник, 6 марта, около полудня. Об этом проинформировали очевидцы в социальных сетях.
По имеющимся данным, автомобилист пересекал мост, расположенный через реку Охта. Подробности случившегося не сообщаются.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Официальных комментариев пока никто не давал.
По имеющимся данным, автомобилист пересекал мост, расположенный через реку Охта. Подробности случившегося не сообщаются.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Официальных комментариев пока никто не давал.
Автор: Валерия Орлова