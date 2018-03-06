В Нижнем Новгороде педофил склонил малолетних девочек к групповому сексу
В Нижнем Новгороде 30-летний педофил склонял малолетних девочек к групповому сексу. В отношении него инициировано уголовное дело в соответствии со статьями 134 и 135 УК РФ.
Следователям удалось установить, что местный житель в социальных сетях писал несовершеннолетним девочкам и соблазнял их. В ряде случаев половой акт происходил сразу с несколькими подростками.
В итоге о связи своих дочерей и взрослого мужчины узнали родители, которые и написали заявление в полицию. Результат одной из экспертиз показал, что подследственный имеет склонность к педофилии.
После завершения следственных мероприятий материалы дела будут переданы в суд.
Следователям удалось установить, что местный житель в социальных сетях писал несовершеннолетним девочкам и соблазнял их. В ряде случаев половой акт происходил сразу с несколькими подростками.
В итоге о связи своих дочерей и взрослого мужчины узнали родители, которые и написали заявление в полицию. Результат одной из экспертиз показал, что подследственный имеет склонность к педофилии.
После завершения следственных мероприятий материалы дела будут переданы в суд.
Автор: Валерия Орлова