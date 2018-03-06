Ольга Бузова покупает для мамы дом в Испании
Ольга Бузова намерена купить своей маме дом в Испании. Знаменитость уже рассматривает несколько вариантов объектов недвижимости, однако пока не остановила свой выбор на каком-то одном.
Бузова не раз говорила, что ставит себе какую-либо благородную цель, чтобы много работать. Ее мама давно мечтала жить в уютном доме у моря, и дочь решила воплотить в жизнь ее желание. По словам ведущей телепроекта «Дом-2», много раз родственницы обсуждали приобретение недвижимости в таком месте, куда все смогли бы приезжать и отдыхать. Таковым оказалась именно побережье Испании.
Бузовой будет очень сложно уговорить маму чаще уезжать к морю, поскольку она много работает. Она является врачом, и уже продолжительное время занимает ответственную должность в одной из больниц Санкт-Петербурга. Однако певица надеется, что ей удастся уговорить маму отдыхать хотя бы несколько раз в год.
По словам Бузовой, она является таким же трудоголиком. Накануне теледива вернулась из тура по Дальнему Востоку, но уже через несколько дней знаменитость снова отправится на гастроли. 8 марта состоится премьера новой композиции Бузовой «Она не боится». На нее теледива намерена снять клип.
Ранее интернет-издание «Актуальные новости» сообщало, что имя Ольги Бузовой зарегистрируют как бренд.
Бузова не раз говорила, что ставит себе какую-либо благородную цель, чтобы много работать. Ее мама давно мечтала жить в уютном доме у моря, и дочь решила воплотить в жизнь ее желание. По словам ведущей телепроекта «Дом-2», много раз родственницы обсуждали приобретение недвижимости в таком месте, куда все смогли бы приезжать и отдыхать. Таковым оказалась именно побережье Испании.
Бузовой будет очень сложно уговорить маму чаще уезжать к морю, поскольку она много работает. Она является врачом, и уже продолжительное время занимает ответственную должность в одной из больниц Санкт-Петербурга. Однако певица надеется, что ей удастся уговорить маму отдыхать хотя бы несколько раз в год.
По словам Бузовой, она является таким же трудоголиком. Накануне теледива вернулась из тура по Дальнему Востоку, но уже через несколько дней знаменитость снова отправится на гастроли. 8 марта состоится премьера новой композиции Бузовой «Она не боится». На нее теледива намерена снять клип.
Ранее интернет-издание «Актуальные новости» сообщало, что имя Ольги Бузовой зарегистрируют как бренд.
Автор: Валерия Орлова