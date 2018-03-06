СМИ: В Киеве пенсионер попал под колеса кортежа Петра Порошенко
В Киеве пенсионер при невыясненных обстоятельствах попал под колеса автомобиля из кортежа президента 52-летнего Петра Порошенко. Сведения о ДТП появились в СМИ.
Сообщается, водитель, допустивший наезд, остался дожидаться полицию, не съезжая с места ДТП, как это установлено ПДД. Остальная колонна продолжила движение. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Сведения о состоянии пенсионера и деталях аварии, выясняются.
Сообщается, водитель, допустивший наезд, остался дожидаться полицию, не съезжая с места ДТП, как это установлено ПДД. Остальная колонна продолжила движение. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Сведения о состоянии пенсионера и деталях аварии, выясняются.
Автор: Джанабилова Татьяна П