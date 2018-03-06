В Нижневартовске у машины ДПС на ходу отвалился руль
В Нижневартовске произошел курьезный случай. На полном ходу у машины ДПС отвалился руль. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По имеющимся данным, автомобиль ВАЗ даже не успел войти в поворот. По словам патрульных, их не расстроил этот инцидент. Они громко смеялись после случившегося.
Сообщается, что ЧП обошлось без пострадавших.
По имеющимся данным, автомобиль ВАЗ даже не успел войти в поворот. По словам патрульных, их не расстроил этот инцидент. Они громко смеялись после случившегося.
Сообщается, что ЧП обошлось без пострадавших.
Автор: Валерия Орлова