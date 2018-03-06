Ученые рассказали, когда растает вся вечная мерзлота в России и США
Ученые космического агентства NASA сообщили о том, что последующие два века станут периодом таяния всех запасов вечной мерзлоты на Аляске (США), а также в Сибири (Россия). В результате в атмосферу будут выброшены рекордные объемы парниковых газов. Сведения об этом размещены в издании Cryosphere.
По словам американских специалистов, в настоящее время в южной части Сибири и Аляски уже происходит таяние вечной мерзлоты. Исследователи объяснили, что предполагали холодные и постоянные районы вечной мерзлоты в абсолютной защищенности от глобального потепления. Обеспокоенность климатологов связана с тем, что потепление Арктики может спровоцировать ускоренное исчезновение всех запасов вечной мерзлоты, которые возникли в почве Сибири, на севере США и приполярных областей Канады. Исследователи спрогнозировали таяние вечной мерзлоты на трети региона южной части Аляски в конце нынешнего столетия.
Специалисты утверждают, что в результате таяния вечной мерзлоты на свободе окажутся удобрения, замерзшие в почве. Начнется процесс гниения растительных и животных останков. В атмосферу будет выделяться метан и углекислый газ. Будут происходить стихийные возгорания, приводящие к глобальному потеплению.
Команда специалистов разработала компьютерную климатическую модель, с помощью которой ученым удалось выяснить, какие изменения будут происходить с запасами вечной мерзлоты на протяжении ближайших 200-300 лет. Как установили исследователи, в северных регионах Сибири и на Аляске запасы вечной мерзлоты абсолютно растают к 2300 году.
По словам американских специалистов, в настоящее время в южной части Сибири и Аляски уже происходит таяние вечной мерзлоты. Исследователи объяснили, что предполагали холодные и постоянные районы вечной мерзлоты в абсолютной защищенности от глобального потепления. Обеспокоенность климатологов связана с тем, что потепление Арктики может спровоцировать ускоренное исчезновение всех запасов вечной мерзлоты, которые возникли в почве Сибири, на севере США и приполярных областей Канады. Исследователи спрогнозировали таяние вечной мерзлоты на трети региона южной части Аляски в конце нынешнего столетия.
Специалисты утверждают, что в результате таяния вечной мерзлоты на свободе окажутся удобрения, замерзшие в почве. Начнется процесс гниения растительных и животных останков. В атмосферу будет выделяться метан и углекислый газ. Будут происходить стихийные возгорания, приводящие к глобальному потеплению.
Команда специалистов разработала компьютерную климатическую модель, с помощью которой ученым удалось выяснить, какие изменения будут происходить с запасами вечной мерзлоты на протяжении ближайших 200-300 лет. Как установили исследователи, в северных регионах Сибири и на Аляске запасы вечной мерзлоты абсолютно растают к 2300 году.
Автор: Элана Ал-Лами