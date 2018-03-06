Татьяна Котова показала «50 оттенков свободы»
Известная певица и модель Татьяна Котова показала подписчикам свои «50 оттенков свободы». Соответствующее фото появилось в профиле экс-солистки «ВИА Гры» в социальной сети Instagram.
«50 оттенков свободы или просто наш океан», - подписала Котова свою публикацию. На снимке она запечатлена со своей знакомой в Португалии. Певица позирует на фоне океана. Фотографу удалось запечатлеть красивое небо на снимке. Судя по публикации, на улице очень ветрено. На плечи Котовой накинуто пальто, а ее знакомой – теплый плед. Поклонники предположили, что в Португалию певица отправилась, чтобы снять клип. В пользу этого факта говорит профессиональная укладка и макияж артистки.
Пользователи отметили, что на фото Котова выглядит просто восхитительно. Они оставили множество положительных комментариев и огромное количество лайков.
«50 оттенков свободы или просто наш океан», - подписала Котова свою публикацию. На снимке она запечатлена со своей знакомой в Португалии. Певица позирует на фоне океана. Фотографу удалось запечатлеть красивое небо на снимке. Судя по публикации, на улице очень ветрено. На плечи Котовой накинуто пальто, а ее знакомой – теплый плед. Поклонники предположили, что в Португалию певица отправилась, чтобы снять клип. В пользу этого факта говорит профессиональная укладка и макияж артистки.
Пользователи отметили, что на фото Котова выглядит просто восхитительно. Они оставили множество положительных комментариев и огромное количество лайков.
Автор: Валерия Орлова