Уфологи: «Инопланетный спутник» на орбите Земли состоит из куска теплоизоляции
Уфологи долгое время изучали «инопланетный спутник» «Черный рыцарь» на орбите Земли. Оказалось, объект не имеет ничего общего с пришельцами и состоит из куска теплоизоляции от шаттла Endeavour.
В 1998 году ученые впервые узнали о существовании странного объекта, напоминающего коготь. Снимки были сделаны астронавтом США и до сих пор «гуляют» по Сети.
Многие годы споры вокруг спутника, созданного пришельцами, не утихали. Недавно пользователь N.U.A. внимательно изучил публикацию NASA на YouTube и заметил, как кусок теплоизоляционно материала, повторяющего форму «Черного рыцаря», улетает в космос со стороны американского корабля. Часть уфологов согласилась с внимательным охотником за НЛО, остальные продолжают стоять на своем.
Ранее эксперты узнали тайну трехглазого пришельца.
В 1998 году ученые впервые узнали о существовании странного объекта, напоминающего коготь. Снимки были сделаны астронавтом США и до сих пор «гуляют» по Сети.
Многие годы споры вокруг спутника, созданного пришельцами, не утихали. Недавно пользователь N.U.A. внимательно изучил публикацию NASA на YouTube и заметил, как кусок теплоизоляционно материала, повторяющего форму «Черного рыцаря», улетает в космос со стороны американского корабля. Часть уфологов согласилась с внимательным охотником за НЛО, остальные продолжают стоять на своем.
Ранее эксперты узнали тайну трехглазого пришельца.
Автор: Джанабилова Татьяна П