Эксперты составили обзор Nokia 7 Plus

Аппаратная часть Nokia 7 Plus

Преимущества и недостатки Nokia 7 Plus

Представители первой группы считают, что сравнивать девайс нужно с продукцией Xiaomi. Часть из них заявляют, что лучше проводить сравнение с товарами компаний, которые совершенно неизвестны широкой аудитории потребителей. Члены второго лагеря более лояльно воспринимают товары бывшей финской компании, а в качестве конкурента по уровню качества устройств называют Galaxy A8.Кто именно более достоверно оценил продукт решили узнать эксперты. Для этого было проведено тестирование. Независимо от того, с кем именно будет проводиться сравнение бренда Nokia точные результаты смогут продемонстрировать фактическую сторону вопроса.Если говорить о внешнем виде новинки, дизайнерское решение большому количеству пользователей понравилось. Корпус представляет собой алюминиевый моноблок, который покрыли 6-ю слоями краски. Вследствие этого удалось получить качественное покрытие. На ощупь оно напоминает нечто среднее между пластиком и керамикой. За счет использования подобной технологии полоски антенны оказались скрыты полностью. В соответствии со словами разработчиков девайса, последние отличаются столь внушительными размерами, что способны уловить сигнал даже в наиболее удаленных от городов местах.Если говорить о характеристиках новинок, стоит обратить внимание на показатели проверок, реализованных при помощи бенчмарков. Под корпусом Nokia 7 Plus расположен процессор Snapdragon 660 от компании компанией Qualcomm. В минувшем году этот чип вызвал большое количество обсуждений. При этом в составе устройств его можно увидеть крайне редко из-за высокой стоимости элемента расчетных мощностей. В текущем году граждане США несколько понизили цену, поэтому данный процессор 6 поколения удастся видеть несколько чаще.Сравнивая уровень вычислительных мощностей центрального процессора, использованного в составе Nokia 7 Plus, можно сказать, что представители средней группы рынка смартфонов не могут составить ему конкуренцию. Достаточно отметил, что при сравнении с Galaxy S8 при помощи методики тестирования аппаратной части от GeekBench 4.1 в режиме многоядерной проверки, отставание новинки составляет незначительную величину – 5,92 тысячи баллов против 6,656 тысячи единиц.Стоит отметить, что данный конкретный бенчмарк проводит проверку потенциала процессора во время решения наиболее сложных задач. Смартфон Galaxy A8 при тестировании в этом же приложении проигрывает Nokia 7 Plus значительно больше. В конце стоит отметить, что девайс получил ОЗУ объемом 4 ГБ при ПЗУ в размере 64 ГБ. Имеется слот под карту microSD, однако он является гибридным, что не позволит установить вторую SIM и расширение памяти.В качестве положительных качеств можно отметить ряд особенностей. К таковым у Nokia 7 Plus относятся быстрый и производительный процессор Snapdragon 660. Он достаточно хорошо работает, чтобы составить конкуренцию многим устройствам среднего ценового сегмента. Помимо этого, стоит выделить камеру. Модуль Android 8 Oreo участвует в составе программы Android One, что гарантирует быстрое проведение обновлений программной среды новинки.Аккумулятор емкостью в 3,8 тысячи мАч обеспечивает высокую продолжительность функционирования гаджета. Автономность не станет рекордно высокой из-за высокой мощности процессора, потребляющего довольно много энергии при работе с ресурсоёмкими приложениями.Современный дисплей диагональю 6 дюймов отличается соотношением сторон 18:9, а также высоким показателем яркости. Дизайн достаточно стильный, чтобы удовлетворить запросы большинства пользователей по этому пункту. Стоимость для своего класса достаточно средняя. В начале процесса продаж новинку предлагали потребителю за 399 евро.Найти недостатки в устройстве несколько сложнее. Одним из очевидных упущений конструкторов устройства стало отсутствие защиты от влаги и пыли, которые описываются в соответствии со стандартом IP68. Как и многих подобных устройств, нет выделенного слота для размещения карты памяти. У модуля камеры отсутствует оптическая стабилизация. Вдобавок, эксперты DxOMark в минувшем году невысоко оценили камеру Nokia 8, что, вероятно, станет распространяться и на матрицу в Nokia 7 Plus. Задняя панель корпуса смартфона, изготовленного в черном цвете, легко пачкается. По прошествии некоторого времени там можно увидеть множество отпечатков пальцев. Отсутствие беспроводной зарядки объясняется алюминиевым корпусом.