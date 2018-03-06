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Маша Малиновская призналась, что принимает «кое-что запрещенное»
Известная модель и телеведущая Маша Малиновская стала гостьей программы «Секрет на миллион». С Лерой Кудрявцевой она была предельно откровенной. Знаменитость рассказала, что все-таки принимает запрещенные препараты.

Маша Малиновская призналась, что принимает «кое-что запрещенное»


В рамках эфира Малиновская впервые встретилась со своими родными сестрами и братом. Кроме этого, она объяснила, почему не хотела общаться с ними. Ведущая раскрыла тайну детства, вспомнила причину развода и о том, как жила с бабушкой, которая уже умерла.

По словам Малиновской, ей очень непросто растить сына одной, поскольку сейчас у нее отсутствует работы. Также зашел разговор об употреблении запрещенных препаратов. В итоге героиня программы ответила, что принимает некоторые запрещенные средства.

Малиновская рассказала о цене своей цене красоты. Телеведущая сделала несколько операций, общая сумма которых составила 200 тысяч рублей. Знаменитость сообщила о страшной болезни, которая в своё время приковала ее к постели.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:31
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