Учеными доказано нарушение законов физики в черных дырах
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли доказали нарушение всех законов физики в черных дырах. По словам специалистов, результаты их опытов ставят под сомнение принцип «космической цензуры», согласно которому теоритически существующая голая сингулярность находится вне поля зрения наблюдателей.
Голая сингулярность представляет собой гипотетическую область времени и пространства, в которой принцип причинности нарушается. Исследователи отмечают, что в данной точке может наблюдаться бесконечно удаленное от современности будущее или прошлое. Физик Роджер Пенроуз ранее предложил называть процесс скрытия данной информации «космической цензурой», из-за которой обозрение временных отрезков недоступно для любого наблюдателя.
Стивен Хокинг, являющийся известным астрофизиком, рассказал, что теоретически может иметься уникальный наблюдатель, который имеет возможность попасть в таинственную голую сингулярность. В то же время, он не сможет сообщить обо всем увиденном, поскольку для этого ему придется попасть в черную дыру.
Специалисты исследовали дыру Рейсснера-Нордстрема-де Ситтера. По словам исследователей, наблюдатель, который попадет за горизонт событий Коши, будет отрезан от прошлого, а его судьбу будет невозможно предсказать. В случае подтверждения данной теории принцип «космической цензуры» будет полностью опровергнут».
Голая сингулярность представляет собой гипотетическую область времени и пространства, в которой принцип причинности нарушается. Исследователи отмечают, что в данной точке может наблюдаться бесконечно удаленное от современности будущее или прошлое. Физик Роджер Пенроуз ранее предложил называть процесс скрытия данной информации «космической цензурой», из-за которой обозрение временных отрезков недоступно для любого наблюдателя.
Стивен Хокинг, являющийся известным астрофизиком, рассказал, что теоретически может иметься уникальный наблюдатель, который имеет возможность попасть в таинственную голую сингулярность. В то же время, он не сможет сообщить обо всем увиденном, поскольку для этого ему придется попасть в черную дыру.
Специалисты исследовали дыру Рейсснера-Нордстрема-де Ситтера. По словам исследователей, наблюдатель, который попадет за горизонт событий Коши, будет отрезан от прошлого, а его судьбу будет невозможно предсказать. В случае подтверждения данной теории принцип «космической цензуры» будет полностью опровергнут».
Автор: Махов Артем