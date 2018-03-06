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Учеными доказано нарушение законов физики в черных дырах
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли доказали нарушение всех законов физики в черных дырах. По словам специалистов, результаты их опытов ставят под сомнение принцип «космической цензуры», согласно которому теоритически существующая голая сингулярность находится вне поля зрения наблюдателей.

Учеными доказано нарушение законов физики в черных дырах


Голая сингулярность представляет собой гипотетическую область времени и пространства, в которой принцип причинности нарушается. Исследователи отмечают, что в данной точке может наблюдаться бесконечно удаленное от современности будущее или прошлое. Физик Роджер Пенроуз ранее предложил называть процесс скрытия данной информации «космической цензурой», из-за которой обозрение временных отрезков недоступно для любого наблюдателя.

Стивен Хокинг, являющийся известным астрофизиком, рассказал, что теоретически может иметься уникальный наблюдатель, который имеет возможность попасть в таинственную голую сингулярность. В то же время, он не сможет сообщить обо всем увиденном, поскольку для этого ему придется попасть в черную дыру.

Специалисты исследовали дыру Рейсснера-Нордстрема-де Ситтера. По словам исследователей, наблюдатель, который попадет за горизонт событий Коши, будет отрезан от прошлого, а его судьбу будет невозможно предсказать. В случае подтверждения данной теории принцип «космической цензуры» будет полностью опровергнут».

Автор: Махов Артем
Вчера, 22:38
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