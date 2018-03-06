Ученые прокомментировали странное строение спутника Сатурна Япета
Исследователи космического пространства прокомментировали странное строение спутника одной из планет Солнечной системы Сатурна Япета. Загадкой его является наличие на поверхности горного хребта.
Исследование Япета проводилось на протяжении длительного времени. За этот период ученым удалось зафиксировать на нем кратер с 20-километровыми вулканическими отложениями. Однако загадку его происхождения удалось разгадать только сейчас. Согласно ранее выдвинутым версиям, возникновение горного массива могла спровоцировать геологическая активность мини-планеты, подтверждения данному предположению при этом найти не удалось. Последняя версия гласит, что отложения в действительности являются материалом из колец Сатурна, состоящих из ледяных обломков и постепенно оседающих на поверхностях иных расположенных поблизости космических тел.
За счет собственной гравитации вышеуказанный спутник притянул к себе части ледяных глыб. Как выяснили исследователи, ледяные глыбы не врезаются в его поверхность, а дают постепенный осадок на ней.
Исследование Япета проводилось на протяжении длительного времени. За этот период ученым удалось зафиксировать на нем кратер с 20-километровыми вулканическими отложениями. Однако загадку его происхождения удалось разгадать только сейчас. Согласно ранее выдвинутым версиям, возникновение горного массива могла спровоцировать геологическая активность мини-планеты, подтверждения данному предположению при этом найти не удалось. Последняя версия гласит, что отложения в действительности являются материалом из колец Сатурна, состоящих из ледяных обломков и постепенно оседающих на поверхностях иных расположенных поблизости космических тел.
За счет собственной гравитации вышеуказанный спутник притянул к себе части ледяных глыб. Как выяснили исследователи, ледяные глыбы не врезаются в его поверхность, а дают постепенный осадок на ней.
Автор: Сёмина Виктория