Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.17 USD 57.10
Курс валют на 06.03.2018
exclusive / Наука

Ученые прокомментировали странное строение спутника Сатурна Япета
Исследователи космического пространства прокомментировали странное строение спутника одной из планет Солнечной системы Сатурна Япета. Загадкой его является наличие на поверхности горного хребта.

Ученые прокомментировали странное строение спутника Сатурна Япета


Исследование Япета проводилось на протяжении длительного времени. За этот период ученым удалось зафиксировать на нем кратер с 20-километровыми вулканическими отложениями. Однако загадку его происхождения удалось разгадать только сейчас. Согласно ранее выдвинутым версиям, возникновение горного массива могла спровоцировать геологическая активность мини-планеты, подтверждения данному предположению при этом найти не удалось. Последняя версия гласит, что отложения в действительности являются материалом из колец Сатурна, состоящих из ледяных обломков и постепенно оседающих на поверхностях иных расположенных поблизости космических тел.

За счет собственной гравитации вышеуказанный спутник притянул к себе части ледяных глыб. Как выяснили исследователи, ледяные глыбы не врезаются в его поверхность, а дают постепенный осадок на ней.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 17:26
Читайте также
Госпиталь Вишневского преуспел в пластической
В Генштабе Украины сообщили о возможности старта
Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам
Великобритания поддержала продление санкций
Путин не исключил, что роботы могут заменить
Порошенко продлил санкции против четырех банков
Порошенко назвал санкции против России
Эксперт оценил заявление о завершении газового
Украина возглавила список импортёров крымской
Глава госпиталя Вишневского генерал Есипов
В Новосибирскую область на мартовские праздники
Сатановский призвал не верить заявлениям Пенса
Добавление комментария
Последние новости
06.03, 23:20 Новые утечки намекают на скорый дебют Call of Duty:
06.03, 23:00 Lexus показал свой новый компактный кроссовер UX
06.03, 22:38 Учеными доказано нарушение законов физики в черных дырах
06.03, 22:18 У Филиппа Киркорова «нашёлся» родной брат
06.03, 22:00 Ученые рассказали, когда растает вся вечная мерзлота в
06.03, 21:46 В России Caviar разработала дизайн iPhone с ядерной
06.03, 21:30 Модель Мария Лиман порадовала фанатов обнаженной грудью
06.03, 21:18 Госпиталь Вишневского преуспел в пластической хирургии и
06.03, 21:04 BMW представила четырехдверную версию возрожденной
06.03, 21:00 Киберслизень с искусственным интеллектом поможет понять
06.03, 20:49 Житель Владикавказа убил отца-ветерана
06.03, 20:26 Экс-участница «Дома-2» и певица Алена Валенсия решили
06.03, 20:21 Эксперты рассказали об уязвимости для взлома любого
06.03, 20:06 В Генштабе Украины сообщили о возможности старта новой
06.03, 20:00 Внедорожник DW Hower H5 с усиленной системой
06.03, 19:53 Два 13-летних мальчика разыскиваются в Вологде
06.03, 19:51 Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам 2017
06.03, 19:49 Сбитый кортежем Порошенко пенсионер взял вину на себя
06.03, 19:46 В Чебоксарах пенсионерка забрала из садика чужую
06.03, 19:35 Найдена главная причина развития особо опасного рака