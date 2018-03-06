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Toyota представила Auris нового поколения
Компания Toyota в рамках автомобильного салона в Женеве презентовала Auris нового поколения. По информации от концерна, транспортное средство построено на платформе, которая ранее применялась на Prius и C-HR.

Toyota представила Auris нового поколения


Одной из отличительных особенностей автомобиля является гибридный силовой агрегат. Также изменились и габариты транспортного средства, которое стало длиннее примерно на 4 сантиметра. Под капотом автомобиля расположится силовой агрегат на 1,8 литра при мощности в 122 лошадиные силы. Вместе с ним установят и электрический мотор на 78 лошадиных сил.

Интерьер автомобиля компания решила пока не раскрывать, ввиду чего он был представлен с тонированными стеклами. Инсайдеры ранее сообщали, что транспортное средство получит увеличенную торпеду с большим дисплеем по аналогии с Tesla последнего поколения. Он должен будет заменить всю панель приборов, совместив ее с бортовым компьютером и проигрывателем видео и музыки.

Транспортное средство будет продаваться в двух вариациях с разной мощностью бензиновых частей силовых агрегатов. О стоимости Toyota Auris пока ничего не сообщается.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 16:59
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