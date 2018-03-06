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Ученые считают, что открыли второй межзвездный астероид
Ученые, работающие над проектом PAN-STARRS, обнаружили второй по счету в истории межзвездный объект, похожий на астероид. В сентябре 2019 году он должен максимально приблизиться к Солнцу. По информации астронома Рона Баалке, это произойдет, когда небесное тело пролетит между орбитами Сатурна и Юпитера.

Ученые считают, что открыли второй межзвездный астероид


Исследователи начали наблюдать за космическим объектом с «подозрительной орбитой». Ему присвоили кодовое название A/2017 U7. Он является астероидом, который движется по вытянутой орбите. Небесное тело было замечено благодаря необычной траектории перемещения. В частности, его орбита была наклонена по отношению к Солнечной системе.

Не все астрономы считают объект межзвездным. Некоторые предполагают, что астероид «живет» на облаке Оорта. Последнее представляет собой так называемую свалку «стройматериалов», которая возникла на окраинах Солнечной системы после ее появления

Имеется версия, что астероид может начать своё обратное путешествие к светилу после того, как он удалится от него примерно на 20 астрономических единиц.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 17:36
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