«Жизнь без имени»: Маликов с супругой полтора месяца не могут назвать сына
Дмитрий Маликов с супругой Еленой обрекли своего новорожденного сына на жизнь без имени. Семейная пара полтора месяца не может придумать, как назвать наследника. О важном событии певец рассказал в эфире программы «Судьба человека».
Став отцом второй раз, Маликов обрел полное счастье и спокойствие. Когда родилась Стефания, артисту было всего 30, он был полон далеко идущих планов, а сейчас все складывается иначе.
«Я всегда мечтал о сыне, который бы унаследовал наши с Еленой хорошие гены. Дети получились разные: дочка казалась нам неугомонной, а младший, наоборот, слишком тихим», - рассказал Маликов.
Семья до сих пор не выбрала ребенку имя, перебирая разнообразные варианты. На обсуждение вынесено два предложения - «Дмитрий» и «Марк», но пока решение не принято.
Ранее Маликов стал лучшим блогером по итогам 2017 года.
Став отцом второй раз, Маликов обрел полное счастье и спокойствие. Когда родилась Стефания, артисту было всего 30, он был полон далеко идущих планов, а сейчас все складывается иначе.
«Я всегда мечтал о сыне, который бы унаследовал наши с Еленой хорошие гены. Дети получились разные: дочка казалась нам неугомонной, а младший, наоборот, слишком тихим», - рассказал Маликов.
Семья до сих пор не выбрала ребенку имя, перебирая разнообразные варианты. На обсуждение вынесено два предложения - «Дмитрий» и «Марк», но пока решение не принято.
Ранее Маликов стал лучшим блогером по итогам 2017 года.
Автор: Джанабилова Татьяна П