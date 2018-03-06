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«Жизнь без имени»: Маликов с супругой полтора месяца не могут назвать сына
Дмитрий Маликов с супругой Еленой обрекли своего новорожденного сына на жизнь без имени. Семейная пара полтора месяца не может придумать, как назвать наследника. О важном событии певец рассказал в эфире программы «Судьба человека».

«Жизнь без имени»: Маликов с супругой полтора месяца не могут назвать сына


Став отцом второй раз, Маликов обрел полное счастье и спокойствие. Когда родилась Стефания, артисту было всего 30, он был полон далеко идущих планов, а сейчас все складывается иначе.

«Я всегда мечтал о сыне, который бы унаследовал наши с Еленой хорошие гены. Дети получились разные: дочка казалась нам неугомонной, а младший, наоборот, слишком тихим», - рассказал Маликов.

Семья до сих пор не выбрала ребенку имя, перебирая разнообразные варианты. На обсуждение вынесено два предложения - «Дмитрий» и «Марк», но пока решение не принято.

Ранее Маликов стал лучшим блогером по итогам 2017 года.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 17:51
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