Ученые: Биосовместимые электроды помогли отследить активность нейронов в мозгу
Ученые на протяжении 90 дней следили за лабораторными мышами, которым имплантировали эластичные биосовместимые электроды в кору головного мозга. Главной задачей специалистов стало изучение активности нейронов.
Исследователи из Линчепингского университета в Швеции создали уникальное скопление электродов, чтобы пронаблюдать за активностью мозга грызунов. Ученые сконцентрировались на функционировании нейронов и выяснили, какое воздействие оказывают разнообразные импульсы. Специалистам удалось создать массив электродов тянущимся и проводящим электрический ток без сильной утраты особенностей благодаря применению электродов из сети сплетающихся нанопроводов. После этого была образована сенсорная сетка электродов, она с обеих сторон оборачивалась слоем прозрачным силиконового эластомера. Полимер исключили с концов электродов, а открытые контакты были прикрыты платиновым слоем, который оберегал их от уничтожения.
Эксперты разработали равномерную сетку, включающую 32 открытых и контактирующих с тканью мозга контактов из металла, которые по размеру достигают 50x50 микрометров. Именно через них осуществляется считывание сведений устройством.
Исследователи из Линчепингского университета в Швеции создали уникальное скопление электродов, чтобы пронаблюдать за активностью мозга грызунов. Ученые сконцентрировались на функционировании нейронов и выяснили, какое воздействие оказывают разнообразные импульсы. Специалистам удалось создать массив электродов тянущимся и проводящим электрический ток без сильной утраты особенностей благодаря применению электродов из сети сплетающихся нанопроводов. После этого была образована сенсорная сетка электродов, она с обеих сторон оборачивалась слоем прозрачным силиконового эластомера. Полимер исключили с концов электродов, а открытые контакты были прикрыты платиновым слоем, который оберегал их от уничтожения.
Эксперты разработали равномерную сетку, включающую 32 открытых и контактирующих с тканью мозга контактов из металла, которые по размеру достигают 50x50 микрометров. Именно через них осуществляется считывание сведений устройством.
Автор: Элана Ал-Лами