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Замороженных в жидком азоте людей «вернут к жизни» через 50 лет
Исследователи из Института крионики в Мичигане планируют вернуть первого замороженного человека к жизни в течение ближайших 50 лет. По словам специалистов, посредством технологий будущего можно будет не только оживить людей, но и дать им возможность получить новые тела.

Замороженных в жидком азоте людей «вернут к жизни» через 50 лет


Деннис Ковальски, являющийся президентом Института крионики в Мичигане, рассказал, что в настоящее время исследования в области заморозки человека вновь активизировались. Его организация предлагает услуги введения в крионический сон за 28 тысяч долларов. По словам специалиста, все уже замороженные клиенты получат молодые тела, что даст им возможность избавиться от патологических и возрастных заболеваний.

В настоящее время в лабораториях специалистов находятся 160 замороженных добровольцев и более 100 домашних любимцев, находившихся на момент введения в крионический сон в тяжелом состоянии. Для оживления организмов планируется применить стволовые клетки, дающие возможность ускорить процесс заживления всех повреждений.

Также специалист отметил, что полная смерть наступает только в случае разрушения клеток мозга и всей информации, которая в нем хранилась. При заморозке нейроны перестают изнашиваться, ввиду чего могут быть пробуждены посредством электрических импульсов и прочих видов стимуляции.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 18:02
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