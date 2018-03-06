Замороженных в жидком азоте людей «вернут к жизни» через 50 лет
Исследователи из Института крионики в Мичигане планируют вернуть первого замороженного человека к жизни в течение ближайших 50 лет. По словам специалистов, посредством технологий будущего можно будет не только оживить людей, но и дать им возможность получить новые тела.
Деннис Ковальски, являющийся президентом Института крионики в Мичигане, рассказал, что в настоящее время исследования в области заморозки человека вновь активизировались. Его организация предлагает услуги введения в крионический сон за 28 тысяч долларов. По словам специалиста, все уже замороженные клиенты получат молодые тела, что даст им возможность избавиться от патологических и возрастных заболеваний.
В настоящее время в лабораториях специалистов находятся 160 замороженных добровольцев и более 100 домашних любимцев, находившихся на момент введения в крионический сон в тяжелом состоянии. Для оживления организмов планируется применить стволовые клетки, дающие возможность ускорить процесс заживления всех повреждений.
Также специалист отметил, что полная смерть наступает только в случае разрушения клеток мозга и всей информации, которая в нем хранилась. При заморозке нейроны перестают изнашиваться, ввиду чего могут быть пробуждены посредством электрических импульсов и прочих видов стимуляции.
Деннис Ковальски, являющийся президентом Института крионики в Мичигане, рассказал, что в настоящее время исследования в области заморозки человека вновь активизировались. Его организация предлагает услуги введения в крионический сон за 28 тысяч долларов. По словам специалиста, все уже замороженные клиенты получат молодые тела, что даст им возможность избавиться от патологических и возрастных заболеваний.
В настоящее время в лабораториях специалистов находятся 160 замороженных добровольцев и более 100 домашних любимцев, находившихся на момент введения в крионический сон в тяжелом состоянии. Для оживления организмов планируется применить стволовые клетки, дающие возможность ускорить процесс заживления всех повреждений.
Также специалист отметил, что полная смерть наступает только в случае разрушения клеток мозга и всей информации, которая в нем хранилась. При заморозке нейроны перестают изнашиваться, ввиду чего могут быть пробуждены посредством электрических импульсов и прочих видов стимуляции.
Автор: Махов Артем