Украина возглавила список импортёров крымской продукции
Украина по-прежнему остается основным покупателем крымской продукции, несмотря на то, какую политику по отношению к РФ проводит Киев. Данные об импорте приводит Крымстат. Сообщается, что в 2017 году торговыми партнерами полуострова стали Индия, Белоруссия, Китай, Италия.
Если говорить о главной статье импорта, то ею стали продовольственная продукция, транспортные средства и сельхозсырье. Преобладающим видом являются товары химической промышленности. По имеющимся данным, на Украину приходится порядка 30% импорта. В Белоруссию отправляется четверть всех товаров, а пятая часть отгружается в Китай.
Крым стал российской территорией четыре года назад. Такое решение было принято после референдума, на котором свыше 90% жителей высказались за желание жить в России.
Если говорить о главной статье импорта, то ею стали продовольственная продукция, транспортные средства и сельхозсырье. Преобладающим видом являются товары химической промышленности. По имеющимся данным, на Украину приходится порядка 30% импорта. В Белоруссию отправляется четверть всех товаров, а пятая часть отгружается в Китай.
Крым стал российской территорией четыре года назад. Такое решение было принято после референдума, на котором свыше 90% жителей высказались за желание жить в России.
Автор: Валерия Орлова