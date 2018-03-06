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Эксперт оценил заявление о завершении газового кризиса на Украине
Министр энергетики Максим Билявский пообещал снять ограничение на потребление газа с 7 марта и рассказал об окончании кризисной ситуации. Эксперт из ИНИ РАН Вячеслав Кулагин оценил заявление главы украинского ведомства.

Эксперт оценил заявление о завершении газового кризиса на Украине


«Нужно понимать, о каком именно кризисе идет речь. Украина покупает газ в Европе, и погода становится благоприятнее, поэтому может казаться, что ситуация стабилизировалась. Зимой в целях экономии температуру в трубах понижали и старались экономить, что позволило избежать ряда проблем. Кризис с «Газпромом», наоборот, только разгорается», - рассказал эксперт.

Важным остается вопрос транзита российского газа. Европа зависит от поставок, но энергетическая компания приняла решение досрочно прекратить действие договора, а значит цены на голубое топливо скоро начнут расти. Также придется выводить новые газопроводы и запускать «Турецкий поток».

Ранее Украина заявила, что будет давить на «Газпром».

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 17:26
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