Эксперт оценил заявление о завершении газового кризиса на Украине
Министр энергетики Максим Билявский пообещал снять ограничение на потребление газа с 7 марта и рассказал об окончании кризисной ситуации. Эксперт из ИНИ РАН Вячеслав Кулагин оценил заявление главы украинского ведомства.
«Нужно понимать, о каком именно кризисе идет речь. Украина покупает газ в Европе, и погода становится благоприятнее, поэтому может казаться, что ситуация стабилизировалась. Зимой в целях экономии температуру в трубах понижали и старались экономить, что позволило избежать ряда проблем. Кризис с «Газпромом», наоборот, только разгорается», - рассказал эксперт.
Важным остается вопрос транзита российского газа. Европа зависит от поставок, но энергетическая компания приняла решение досрочно прекратить действие договора, а значит цены на голубое топливо скоро начнут расти. Также придется выводить новые газопроводы и запускать «Турецкий поток».
Ранее Украина заявила, что будет давить на «Газпром».
«Нужно понимать, о каком именно кризисе идет речь. Украина покупает газ в Европе, и погода становится благоприятнее, поэтому может казаться, что ситуация стабилизировалась. Зимой в целях экономии температуру в трубах понижали и старались экономить, что позволило избежать ряда проблем. Кризис с «Газпромом», наоборот, только разгорается», - рассказал эксперт.
Важным остается вопрос транзита российского газа. Европа зависит от поставок, но энергетическая компания приняла решение досрочно прекратить действие договора, а значит цены на голубое топливо скоро начнут расти. Также придется выводить новые газопроводы и запускать «Турецкий поток».
Ранее Украина заявила, что будет давить на «Газпром».
Автор: Джанабилова Татьяна П