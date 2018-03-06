В Татарстане обнаружили тела пожилых супругов
В Татарстане были обнаружены тела супружеской пары. По предварительной информации, пенсионер скончались во время посещения бани.
По информации издания «Инфореактор», тела были обнаружены в Нижнекамском районе республики. В ходе выяснения обстоятельств удалось установить, что трупы пенсионеров находились в банном помещении более 12 часов. Скорее всего, супруги по неизвестным причинам потеряли сознание. В настоящее время они находятся на медицинской экспертизе, инициированной для выявления более точных причин гибели супругов.
Не исключается, что к смерти могло привести отравление угарным газом. По поводу возможного обнаружения следов пожара в банке пока ничего не известно. Сведения о личностях погибших также не обнародуются.
По информации издания «Инфореактор», тела были обнаружены в Нижнекамском районе республики. В ходе выяснения обстоятельств удалось установить, что трупы пенсионеров находились в банном помещении более 12 часов. Скорее всего, супруги по неизвестным причинам потеряли сознание. В настоящее время они находятся на медицинской экспертизе, инициированной для выявления более точных причин гибели супругов.
Не исключается, что к смерти могло привести отравление угарным газом. По поводу возможного обнаружения следов пожара в банке пока ничего не известно. Сведения о личностях погибших также не обнародуются.
Автор: Махов Артем